En Tucumán, Javier Milei volvió a marcar distancia con Villarruel y destacó el trabajo de Martín Menem

No es la primera vez que el mandatario marca sus diferencias con Villarruel. El sábado pasado, dijo: “Por creer que los liberales no somos manadas, muchos han caído en el error de no organizarse. Por eso en nuestro gobierno somos implacables: el que viene con agenda propia y no acata la línea del partido, es expulsado. Voy a tomar una frase de aquí: Roma no para traidores”, advirtió.