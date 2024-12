Una leyenda del fútbol brasileño rompió en lágrimas tras un mensaje de su padre fallecido en su partido despedida

Aunque ya antes del partido se había mostrado emocionado, el momento más sensible llegó luego del encuentro. A través de la inteligencia artificial, los organizadores lograron recrear la voz del padre de Adriano, fallecido en 2017, y proyectaron un mensaje suyo en las pantallas gigantes. El ex delantero no pudo contener la emoción, y rompió en llanto.