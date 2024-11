Fue campeón de América con Brasil y la rompió en Italia, perdió todo por el alcoholismo y ahora vive en una favela

Ante esa necesidad, ni Roberto Mancini, José Mourinho o el presidente Massimo Moratti lograron encauzarlo: “No pude hacer lo que me pidieron. Me mantuve bien durante unas semanas, evité el alcohol, me entrené como un caballo, pero siempre había una recaída. Una y otra vez. Todo el mundo me criticaba, no podía soportarlo más. La gente decía muchas estupideces. ‘Vaya, Adriano dejó de ganar siete millones de euros. ¿Lo dejó todo por esta mierda?’. Eso es lo que más he oído. Pero no saben por qué lo hice. Lo hice porque no me encontraba bien. Necesitaba mi espacio para hacer lo que quería hacer”.