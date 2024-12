Qué son las bolitas que aparecen en el cuello y por qué debemos seguir de cerca su crecimiento

Como a veces los acrocordones pueden parecerse a las lesiones asociadas a los cánceres de piel, suele ser aconsejable acudir al médico si no se está seguro de qué tipo de crecimiento se tiene. “Es bueno que te revisen cualquier cosa que te preocupe, cualquier nuevo crecimiento que sobresalga de la piel”, recomendó la dermatóloga Whitney Bowe en una entrevista con The New York Times.