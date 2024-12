Javier Milei: "El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado"

A continuación, Milei dejó una frase que apunta directamente a las internas que se viven en La Libertad Avanza, principalmente con la vicepresidenta. “Por creer que los liberales no somos manadas, muchos han caído en el error de no organizarse. Por eso en nuestro gobierno somos implacables: el que viene con agenda propia y no acata la línea del partido, es expulsado. Voy a tomar una frase de aquí: Roma no para traidores”, advirtió.