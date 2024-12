Taylor Swift y el fin de una gira que cambió para siempre el concepto de los recitales

Apenas días después del estreno del álbum, la cantante sorprendió a sus fans al incorporar un medley de siete canciones (But Daddy I Love Him, So High School, Down Bad, Fortnight, Who’s Afraid of Little Old Me?, The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It With a Broken Heart), demostrando que su último álbum también era una “era” y el espectáculo debía ser lo más completo posible.