Taylor Swift y Argentina, un amor correspondido

Swift se desafía a cantar cada noche, dos canciones en versión acústica que nunca antes hayan sido interpretadas de esa manera. En el primer concierto del 9 de Noviembre, los swifties obtuvieron “The very first night” del álbum Red (Taylor’s Version) en guitarra y “Labyrinth” de Midnights en piano. A modo de celebración de su reciente lanzamiento 1989 (Taylor’s Version), en el segundo show las canciones desbloqueadas fueron, en guitarra, “Is it over now?” con un condimento extra: un mash up con “Out of the woods”. Y en piano, “End game” del álbum Reputation, pendiente de regrabación.