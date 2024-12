Tucumán, presente en el “wrapped” de Spotify 2024

Larga lista

Hay otros datos que Spotify brinda, pero no a modo de ranking. En el informe The Sound of Indie Tucumano figura “Promesa”, de Alem; “Rivera House”, de El Estúpido Martes Sangriento; “Casi como hoy” de Estación Experimental y “Anarquía” de Patricio García, en una larga lista de más 150 grupos y solistas, pero que abarca bandas de rock, como Karma Sudaca