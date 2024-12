Cristina Kirchner a Milei, por Edgardo Kueider: "Si hubiera sido mío, no votaba la ley de Bases"

La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por el caso del senador Edgardo Kueider. "Si hubiera sido mío, no votaba la ley de Bases", remarcó. La ex mandataria utilizó su cuenta de X para responderle al Presidente. Siguen las acusaciones cruzadas luego del escándalo protagonizado por el senador detenido en Paraguay.