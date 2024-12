Ley Bases: piden que se declare la nulidad de la delegación de facultades

Y afirmó: “debo destacar que el Partido o Frente de “La Libertad Avanza”, que terminó llevando a la Presidencia de la Nación al Sr. Javier Milei, no tenía en su Plataforma Electoral o Política (como propuesta de gobierno) que el Congreso de la Nación, mediante Ley, le otorgara la Delegación de Facultades Legislativas enunciadas. Por lo tanto podemos concluir necesariamente que existe una “defraudación” o “Incumplimiento” al Contrato de Mandato Electoral por parte del Candidato ungido como Presidente, Vicio u Omisión que es de carácter sustancial y engañoso; y que lesiona los Derechos Subjetivos emanados del mandato otorgado mediante el voto por parte del Sufragante, toda vez que ésa propuesta no existía al tiempo de las elecciones en la Plataforma presentada por el aludido Partido”. “La delegación de las Facultades Legislativas del Congreso Nacional, contenidas en la Constitución Nacional, en principio resultan estar expresamente prohibidas por la Carta Magna”, dijo, y agregó: “la citada norma, expresamente sostiene con carácter imperativo que: ‘El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ....., facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones ni supremacías por la que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable ....’. Podemos inferir que se encuentra totalmente prohibido al Congreso otorgar Facultades Extraordinarias al Poder Ejecutivo, entendiendo como tales la “delegación” de las Facultades Exclusivas y Excluyentes otorgadas por la Carta Magna al Congreso de la Nación para que éste y solamente éste sea quién las ejerce en nombre de la “Soberanía Popular”; y que ésta prohibición (de Delegar) tiene un carácter netamente imperativo, constituyendo en sí mismo una “Barrera Legal” infranqueable”. “También es importante destacar, que la propia norma contenida en el art. 29 de la C.N., prevé la sanción de “Nulidad Insanable” (Nulidad Absoluta) para todo Acto que contravenga lo allí dispuesto”, advirtió Romero. Y ejemplifocó con el que en el Congreso “se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año sin explicar o describir en qué o en dónde o en qué consiste la supuesta crisis administrativa, económica, financiera y energética por la que estaría atravesando el País para que sea necesario y urgente otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Nacional; toda vez que la “espantosa” e irracional Devaluación Monetaria de Diciembre de 2023 fue realizada de manera insensata por ésta Administración, buscando generar una Crisis Económica”.