Cuidado, consentimiento y placer: por qué el sexting se instaló como parte de la sexualidad digital

“Lo tomé como un juego. En mi caso no envié fotos, solo eran textos detallados en los que imaginaba qué podría hacer en una situación sensual con alguno de los chicos con los que me escribía”, recordó la joven de 27 años. “Mantuvo mi mente ocupada y me ayudó a vivir de otra manera mi sexualidad, pero cuando el encierro pasó y concreté algunas de esas citas, la realidad no superó a la ficción”, sostuvo entre risas.