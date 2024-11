¿Aportes de campaña o supuestos sobornos?: Casación se corrigió en un fallo contra Calcaterra

En un hecho inédito, la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo propio del 19 de junio pasado y volverán a investigarse como presuntos sobornos los pagos no declarados que Angelo Calcaterra hizo a ex funcionarios kirchneristas. El fallo que ayer quedó sin efecto sacaba al empresario del juicio oral del caso de los cuadernos de las coimas y disponía que fuera investigado por la justicia electoral, como supuesto responsable de meros aportes de campaña no declarados.