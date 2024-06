Cuadernos: el tribunal acusó a Casación de sacar ilegalmente a Calcaterra de la causa

Calcaterra, empresario de la construcción y primo del ex presidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo (que el tribunal oral había dicho que no debía siquiera ser analizado) y dijera que los presuntos pagos por izquierda que hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” que no fueron debidamente declarados. Así, la pena pasaría de la prisión a la multa.