Se conocieron detalles de cómo serán los últimos programas del año de Susana Giménez

En LAM (América TV), Yanina Latorre fue la encargada de revelar algunos detalles: "Este domingo sería el anteúltimo programa. Hoy estuve chequeando, empieza Gran Hermano el lunes, deberían invitar a Santiago del Moro. Hubo un rumor, en un momento se pensó, no se arregló, no sé si es que Susana no quiere o a él no le divierte. Eso no va a pasar. Lo cierto es que este domingo va a haber una entrevista de ella misma hecha con inteligencia artificial a ‘La Mary’".