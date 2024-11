Susana Giménez recibió un ostentoso regalo y lo estrenó con un video desopilante

El desopilante video de Susana y los comentarios de sus seguidores

Entre los comentarios que recibió Susana, estuvo el de Juliana Gattas, cantante de Miranda, quién le escribió "Susana te amo". "No puede haber alguien que no quiera a esta mujer. Cada vez más adorable", "Era con taco aguja Su, pero te perdonamos todo!", "Bajar la patita para girar me mato, sos lo más", fueron otros comentarios que recibió la diva.