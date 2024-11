Video: la insólita reacción entre dos ex Atlético Tucumán que casi terminan a las piñas

Al futbolista no le gustó nada el cambio y lo hizo saber antes de sentarse en el banco. Czornomaz explotó al ver la actitud del jugador. Lo insultó y se le fue encima, estaba fuera de sí, entre sus ayudantes lo tuvieron que contener para que no pasara a mayores. De acuerdo a DSports, el DT se enojó porque González le dijo "no me saludes porque me sacas siempre".