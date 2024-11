Caputo, sobre la devaluación: "Como está armado este programa, sencillamente no puede pasar"

Sin embargo, el funcionario de Javier Milei aclaró que la decisión no se basa en una fecha específica, sino en el cumplimiento de ciertas condiciones macroeconómicas: “Siempre dijimos que nos hemos fijado condiciones para salir y no fechas. Porque la verdad es que no somos magos. Sí sabemos cuáles tienen que ser las condiciones, pero sería tremendamente arrogante ponerle una fecha”.