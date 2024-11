Caputo confirmó que el dólar tarjeta bajará en el verano

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó que el impuesto PAIS no será reemplazado y, por esa razón, el dólar tarjeta puede evidenciar una baja en la próxima temporada estival. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que con esas medidas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no perderá reservas. “Si vos comprás dólares para cancelar un gasto que hiciste en tarjeta, esos dólares se los estás comprando a otro privado, no al Central”, ejemplificó el funcionario.