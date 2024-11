Ficha Limpia: Roberto Sánchez criticó al jaldismo por no dar quorum en Diputados

“Estuve presente. No dieron quorum. No pudimos tratar el proyecto de Ficha Limpia. Faltaron los tres diputados del Bloque Independencia (Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla) que responden al gobernador Jaldo y los dos diputados del bloque Unión por la Patria (UP) que representan a Tucumán. Una vez más se traiciona la voluntad popular”, expresó el radical tucumano.