Cumbre del G20: Expectativas por el encuentro entre Milei y Lula

La agenda del G20, además, se vio sacudida en la antesala por el ataque masivo con misiles y drones de Rusia a Ucrania de las últimas horas. Según publicó el diario O Globo, Milei no estaría dispuesto a suscribir un texto que aluda a la guerra sin una condena explícita a Moscú. Y no sería el único líder con esa tesitura. Pese a que su país integra el G20, Vladimir Putin no será parte de la cumbre de líderes mundiales que se desarrollará el lunes y el martes en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Río.