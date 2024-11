Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por quitarle la jubilación de privilegio y la pensión

Por otro lado, explicó que "la pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación". También aseguró que la pensión es por haber sido esposa de un ex presidente y criticó al ex mandatario Fernando De la Rúa al remarcar que la viuda del expresidente también la cobra más allá del desempeñó de su difunto esposo.