El Gobierno de Milei le sacó la jubilación de privilegio y la pensión a Cristina Kirchner

"Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del ex fallecido ex presidente Néstor Kirchner", anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.