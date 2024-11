Anses informó que Cristina Fernández cobraba un "suplemento jubilatorio" por tener domicilio en Río Gallegos

Luego de que el Gobierno concretara la revocación de la asignación mensual vitalicia y la pensión que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, detalló las razones detrás de la medida y aclaró qué ocurrirá con otros ex mandatarios y sus viudas que reciben la denominada "jubilación de privilegio". También explicó que la ex mandataria cobraba un "suplemento por zona austral", debido a que su domicilio está fijado en Río Gallegos, Santa Cruz.