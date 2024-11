Denuncian que en la Escuela de Enfermería de la UNT pagan para aprobar: qué dijo el decano de la Facultad de Medicina

"La denuncia es muy seria"

Martínez explicó que, a pesar de las versiones mediáticas sobre otros temas no relacionados directamente con la denuncia, como supuestos favores sexuales o pagos de dinero, estos no han sido parte del expediente formal que se está tramitando. "La denuncia es muy seria, formal y documentada, con pruebas vinculadas a un examen en particular. Todo lo demás son versiones que no constan en la denuncia oficial", aclaró.