Por qué Cristina Kirchner no irá a prisión y el año que viene podría ser candidata, pese a la condena

La Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires confirmó este miércoles la condena en el caso de obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no irá a prisión y el año que viene podrá ser candidata en las elecciones legislativas porque puede apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la última instancia que intervendrá en el caso. Es decir, la sentencia hasta ahora no está firme.