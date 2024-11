Conflicto aeronáutico: siguen las negociaciones en Aerolíneas Argentinas

Las conversaciones tomarán aristas diferenciadas, ya que no todos los gremios están de acuerdo con el compás de espera. Sin embargo, y tomando en cuenta la reacción de la sociedad frente a los paros salvajes promovidos en las últimas semanas, se cree que no habrá demoras ni cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de todo el país. Un caso particular es el de aerolíneas, cuyos pasajeros aguardan el resultado de las negociaciones salariales.