El Gobierno reiteró que terminará con Aerolíneas Argentinas si no aceptan su privatización

También alegó que las autoridades no ven aceptable que la mayoría de los argentinos que no usan el servicio de la compañía estén subsidiando a una pequeña parte de la población que sí la utiliza. En números, dijo que se trata de solo un 2% que viaja en sus vuelos. "Estamos convenidos que no es razonable subsidiar U$S700 millones como el año último a una compañía para que haga su trabajo, que es volar, cobrar sus pasajes y avanzar con esos ingresos", remarcó.