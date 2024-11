Lifestyle: Inspirate y lucí como David Beckham

Por supuesto, la ropa también ocupa un lugar importante. Sin embargo, es normal encontrarse con hombres que afirman que no les interesa la moda, no porque quieran evitar verse bien, sino porque prefieren no llamar la atención con tendencias extravagantes que parecen recién salidas de una pasarela o un fashion show. Por el contrario, quieren proyectar una imagen de naturalidad, como si simplemente hubieran elegido lo primero que encontraron y, sin mucho esfuerzo, les quedó excelente.