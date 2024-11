¿Qué es el síndrome de la "amnesia glútea"? La amenaza oculta de la vida sedentaria

En una entrevista con The New York Times, la doctora Jane Konidis, explicó: “los glúteos son el soporte de la columna y el tronco; si no funcionan bien, otros músculos se ven obligados a compensar, lo que genera dolores crónicos en la zona lumbar y las rodillas”. Incluso atletas de alto nivel, como Tiger Woods, tuvieron que lidiar con esta dolencia, lo cual refleja que la amnesia glútea afecta tanto a personas sedentarias como a deportistas.