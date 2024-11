Declararon inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández

En su voto, Pérez Curci destacó que, tras más de tres años de aplicación, la ley 27.609 no refleja un aumento acorde con lo que un trabajador percibiría en su vida activa ni con los niveles mínimos de subsistencia. Citando precedentes de la Corte Suprema, el magistrado recordó que cualquier modificación al régimen de movilidad no puede implicar una merma en los haberes jubilatorios, ya que los cambios deben estar siempre sujetos a una limitación: no pueden llevar a reducciones confiscatorias.