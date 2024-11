La receta más fácil de galletas de manzana y almendras: prepará un desayuno saludable con solo tres ingredientes

Para preparar esta receta debemos tener en cuenta algunas consideraciones, de manera que estas resulten en un postre delicioso. Si deseamos que nuestra preparación esté llena de sabor a manzana, no debemos usar el puré industrializado de la fruta, si no la intensidad y la dulzura de la manzana fresca y natural. Mientras que si queremos aumentar la cantidad de nutrientes, vitaminas y antioxidantes, a la vez que incorporar una dosis extra de fibra, es mejor no quitarle la piel a la fruta.