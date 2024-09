Las galletas de almendras más fáciles de preparar: una receta saludable con solo dos ingredientes

Ya sea para llevar como postre a una reunión o para cambiar el desayuno monótono de las mañanas, estas galletas de almendras son una preparación ideal para cuando el tiempo se nos escapa pero no deseamos renunciar a darnos un gusto dulce. Esta receta no solo es muy fácil de hacer, si no que además es sumamente saludable, baja en calorías y con ingredientes valiosos a nivel nutricional.