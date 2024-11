La tucumana Lara Bernasconi habló de un gran desamor: "Es muy doloroso cuando no te eligen y vos estás enamorada"

“No perdoné porque me dejó”, confesó Bernasconi. De inmediato, explicó que sufrió mucho “porque se portaron muy muy mal” pero le encontró el lado positivo al asunto. “¿Sabés qué? Hoy yo me encuentro con él y con ella y puedo estar en una mesa riéndome con la mejor onda”, aseguró. “¿Lo seguís frecuentando?”, quiso saber Zaira. “Sí, por supuesto. Están por acá, por este lugar donde yo vivo”, explicó Lara y dio así una pista sobre la identidad de su ex, aunque no dio nombres.