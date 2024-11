VIDEO. Javier Milei le cantó en vivo a "Yuyito" González canciones de Elvis y Nino Bravo

Mientras sonaba la música de fondo, Javier y "Yuyito" cantaron al unísono los temas Unchained Melody y Let It Be Me del Rey del Rock & Roll, al igual que Libre de Nino Bravo, tomados de las manos, mirándose a los ojos y mientras se dedicaban dulces frases de amor. “Yo estoy entregada”, lanzó la conductora de "Empezar el día".