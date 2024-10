"Yuyito" González reveló cómo es convivir con la custodia presidencial: "Si está en riesgo mi vida, la tengo que aceptar"

“No debería suceder. Yo no tendría que tener miedo de nada. Llevo más de 40 años en la televisión y nunca tuve un problema”, comentó, visiblemente afectada. González también reflexionó sobre la pérdida de libertad que implica tener seguridad a su alrededor, lamentando que ahora deba considerar cuidadosamente cada lugar al que va. “No me parece nada agradable, pero lo acepto porque no me queda otra”, agregó.