La postura de yoga que supera a las sentadillas para fortalecer los glúteos

Cómo incrementar glúteos con la postura de la paloma

Hay puntos clave a tener en cuenta para que la postura de la paloma rinda y sea efectiva para trabajar los glúteos. El principal es mantener ambos lados de la cadera nivelados y no forzar el torso para que no cause ningún tipo de dolor o molestia y, en consecuencia, ninguna lesión.