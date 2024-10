Se conoció un desgarrador detalle de la despedida de Gerardo Rozín con un amigo

La historia, llena de emotividad, se cerró con el último adiós. “Después de ese partido, nos despedimos, y a los dos días él se fue. Me llamó su asistente, Micaela, que hoy es mi pareja, y me dijo que Rozín ya no seguiría con el tratamiento. Aunque yo pensaba que habría tiempo para verlo de nuevo, para una última charla... pero no había vuelta atrás”, concluyó Moldavsky.