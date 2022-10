Roberto Moldavsky, sobre ¿Quién es la Máscara?: "Esperábamos que midiera más"

En diálogo con Intrusos (América), dijo: “Yo me siento muy bien, nos llevamos muy bien. Obviamente no me hago el boludo y esperábamos que mida más, que tenga más éxito”.

El comediante, que cumplió el rol de investigador junto a Lizy Tagliani, Wanda Nara y Karina “La Princesita”, sostuvo que el programa “no fue un fracaso” y que “midió lo que midió”. “Para mí fue una experiencia bárbara conocer gente divina... Yo lo hubiera puesto en otro horario. Es un programa más familiar. Para mí en otro horario y semanal hubiera sido un golazo fuerte", dijo.