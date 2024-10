"El Cuervo" Larroque se quebró al recordar a Néstor Kirchner y el entrevistador lo dejó solo

A su regreso, Schargrodsky dijo: “Aproveché. Aproveché la situación... A mí me interesa lo vivencial de todo eso. Te puedo dar un waiver -excusarlo de seguir hablando del tema- y me puedo ir de ahí si crees que...”. “No, está bien. Sí. Me cuesta pero...”, admitió Larroque y prosiguió con su relato: “A mi me llama Juan Cabandié. Después prendí no sé si la tele o la radio. Todavía no estaba confirmada la noticia. Enseguida apareció algo y ahí ya no tuve dudas”.