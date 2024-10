Paro nacional de transporte: la UTA define hoy si adhiere

"En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no'', dijo el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, en diálogo con El Destape Radio. "Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria, pero en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza", agregó.