VIDEO. “No vamos a permitir usurpaciones en Tucumán”, afirmó Jaldo

El dirigente tranqueño se explayó y aclaró: “tampoco se permitirán construcciones en los lugares que no estén habilitados. Mucho menos que no cuenten con los permisos que tengan que ver con la no inundabilidad y el ingreso a infraestructura básica”. “Tampoco se lo permitiremos a personas que, quizás por necesidad, buscan un lugar para habitar. Estos tucumanos deben recurrir al Estado para analizar la situación y buscar una solución”, finalizó.