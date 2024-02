En busca de resolver los casos de usurpaciones

Sin embargo , dadas las variedades de las usurpaciones -en terrenos fiscales, en propiedades privadas, en barios construidos no habitados, en cualquier lugar que parezca abandonado o no bien cuidado por sus dueños- las respuestas han sido complejas y en muchos casos llevan años y esperan resolución judicial, como es el caso del barrio privado erigido en predios de las Universidad Nacional de Tucumán. Otras veces se han resuelto rápido como fue la invasión a casas del barrio de Manantial Sur. También hay indecisiones del Estado, que no ga terminado de resolver las cuestiones de los territorios aborígenes de acuerdo a la Ley 26.160, prorrogada hasta 2025, que ha dado lugar a permanentes conflictos en los valles y a innumerables planteos judiciales.