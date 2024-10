Caputo se reunió con Georgieva en Estados Unidos y acordaron las prioridades para Argentina

Caputo se mostró optimista tras los encuentros, destacando que las conversaciones con el FMI han mejorado debido a que ahora están basadas en resultados y no en promesas. No obstante, subrayó que las negociaciones aún están en una etapa inicial y que no se han discutido detalles específicos sobre un nuevo programa, como los montos o medidas de política que podrían incluirse. La relación con el FMI ha cambiado, según Caputo, debido a los resultados tangibles obtenidos por el gobierno de Milei.