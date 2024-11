Más allá de los likes: el lado oscuro de las redes sociales que nadie te cuenta

La mitad de los jóveneslamenta que las redes sociales se hayan inventado, así lo reveló un nuevo estudio realizado por el diario The New York Times. La encuesta, que exploró las percepciones de adolescentes y adultos jóvenes sobre plataformas como Instagram, TikTok y X (ex Twitter), destacó una tendencia preocupante que la mayoría reconoce y tiene que ver con los efectos perjudiciales de su uso, desde problemas de imagen corporal hasta trastornos del sueño.