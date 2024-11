¿El cuidado infantil frena la economía? El impacto oculto de las ausencias laborales en EE.UU.

El “Índice de Disrupción Laboral Parental” elaborado por la consultora KPMG revela cuánto incide el cuidado infantil en el mercado laboral de los Estados Unidos. Esta situación se manifiesta cuando padres y madres no pueden trabajar porque deben cuidar a sus hijos que, por estar enfermos, no pueden asistir a escuelas o guarderías. En muchos países latinoamericanos es común contar con familiares o personal de tareas domésticas que ayudan en estas circunstancias, pero en los EE.UU. en general no se dispone de esas opciones y los padres tienen que dejar sus empleos para ocuparse de los chicos.