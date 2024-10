Más jóvenes argentinas descartan ser madres: ocho tucumanas opinan sobre hijos y trabajo

Antonella Mirra, de 33 años, licenciada en Ciencias de la Comunicación, decidió hace una década no tener hijos. "No es algo que esté en mis planes de vida. Me gustan mis proyectos actuales sin hijos y no siento que ser madre sea esencial para lo que quiero lograr", explicó. Antonella tuvo que enfrentar la presión social: "me decían ‘ya se te va a pasar’ o ‘andá a terapia y lo vas a reconsiderar’, como si no ser madre fuera un problema a resolver, pero para mí no lo es".