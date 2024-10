Nueva condena a mapuches que usurpaban tierras de parques nacionales

En ese contexto, la Justicia Federal determinó que “los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios”. La sentencia aclaró que los actos de ocupación y vandalismo no están amparados por la ley y, por ende, no justifican la permanencia en los terrenos en cuestión.