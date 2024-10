Más producción y mejores salarios: ¿Cuáles son los sectores que más crecen gracias a la inteligencia artificial?

En el último informe de IBM “Global Outlook for Banking and Financial Markets 2024”, los principales usos de la IA Generativa que aportan más valor en las instituciones financieras la interacción con clientes (31%), las operaciones de riesgo, cumplimiento y seguridad (25%), recursos humanos, marketing y operaciones de compras (25%) y el ciclo de vida del desarrollo de TI (19%).