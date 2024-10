La IA ahora puede usar computadoras: ¿como nosotros?

Conviene destacar que el modelo se encuentra en período experimental y que al presente tiene limitaciones y comete errores básicos que difícilmente un humano realizaría: no puede arrastrar textos, ni hacer zoom, puede detener arbitrariamente una grabación con riesgo de pérdida del trabajo, etc. En rigor, este asistente tecnológico es una herramienta y no un agente. Puede usar computadoras en base a programaciones específica que se centran fundamentalmente en tareas repetitivas (las que solemos llamar, precisamente, “automatizadas”). El propósito es que “tome piezas de software preexistente y simplemente las use como lo haría una persona”. https://www.anthropic.com/news/developing-computer-use