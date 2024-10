Un polémico comentario sacudió la Legislatura: "Silvia es un Diablo disfrazado de Santa"

En respuesta a la situación, Elías de Pérez manifestó que había considerado pedir cuestión de privilegio, pero finalmente decidió no hacerlo tras recibir disculpas de Álvarez. Sin embargo, dejó claro que no dejará pasar el incidente. "Faltarnos al respeto en lo personal, cuando la palabra es la herramienta, no es aceptable. No vayamos a descalificar al otro en lo personal", expresó.